Kurban Bayramı öncesi bulaşıcı hastalık paniği! Ölüme kadar götürüyor
Büyükbaş hayvanlarda son dönemde sıkça görülen tüberkülozdaki artış, endişe verici boyutlara ulaştı. Süt ve et ürünlerinin tüketilmesi ile insana bulaşabilen tüberkülozun belirtileri arasında kronik yorgunluk, halsizlik, gece terlemesi ve eklem ağrısı bulunuyor.
Son dönemde dünyada et trafiğinde yaşanan hızlanma, hayvanlardaki enfeksiyon ve karantina uygulamalarındaki aksaklıklar nedeniyle özellikle dana, inek tipi tüberkülozda artış yaşanmaya başladı.
HAYVANDAN İNSANA BULAŞABİLİYOR
Toplumda verem olarak tanımlanan tüberküloz, genellikle akciğerleri etkileyen bir hastalık olarak bilinse de hayvanlarda oluşan tüberküloz, et ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile insana da bulaşıyor.
ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR
Dana tipi verem olarak ifade edilen hastalıkta son yıllarda artış yaşandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, geçmeyen yorgunluk, halsizlik ve eklem ağrısı gibi belirtilerle kendisini gösteren hastalığın, tıbbi müdahale uygulanmadığında ölümcül olabileceğine dikkat çekti.
"TEDAVİSİ, VEREMDEN DAHA UZUN SÜRÜYOR"
Vereme neden olan bakterinin sindirim yoluyla bulaştığı kişide, böbrek, karaciğer, beyin, kemik ve hatta kemik iliğini tutabildiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, "Tedavisi akciğer vereminden çok daha uzun sürüyor, tedavi edilmediği takdirde organ kayıplarına ve hatta ölüme bile neden olabilir" dedi.