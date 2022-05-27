Kurban Bayramı öncesi bulaşıcı hastalık paniği! Ölüme kadar götürüyor

"TEDAVİSİ, VEREMDEN DAHA UZUN SÜRÜYOR"



Vereme neden olan bakterinin sindirim yoluyla bulaştığı kişide, böbrek, karaciğer, beyin, kemik ve hatta kemik iliğini tutabildiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, "Tedavisi akciğer vereminden çok daha uzun sürüyor, tedavi edilmediği takdirde organ kayıplarına ve hatta ölüme bile neden olabilir" dedi.