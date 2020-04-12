Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi?
Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi paylaştı. Peki, kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Kusma, baş ve boğaz ağrısı corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs hastalığı sonrası gün gün belirtiler araştırılmaya başlandı. Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi paylaştı. Peki, kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER? Sağlık Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir."
DAHA ÖNCE HİÇ DUYMADIĞINIZ 3 KORONAVİRÜS BELİRTİSİ Fransız dermatologlar yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalık belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurdu. Habere göre SNDV, Covid-19'la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo (sahte) soğuk yanığı, ürtiker (kurdeşen) ve geçmeyen kızarıklıkları saydı.