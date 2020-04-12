Kusma, baş ve boğaz ağrısı corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs hastalığı sonrası gün gün belirtiler araştırılmaya başlandı. Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi paylaştı. Peki, kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...