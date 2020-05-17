Limonlu suyun saymakla bitmeyen faydaları...

Limonlu su neye iyi gelir? Limonlu suyun faydaları neler? İçindeki vitaminler ile tam bir şifa deposu olan limon, özellikle koronavirüs salgını döneminde daha da sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Kilo vermeye da yardımcı olan limonlu suyun vücuda öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor... Peki limonlu su neye iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir? İşte detaylar...