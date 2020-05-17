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  3. 17 Mayıs 2020 12:31

Limonlu suyun saymakla bitmeyen faydaları...

Limonlu su neye iyi gelir? Limonlu suyun faydaları neler? İçindeki vitaminler ile tam bir şifa deposu olan limon, özellikle koronavirüs salgını döneminde daha da sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Kilo vermeye da yardımcı olan limonlu suyun vücuda öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor... Peki limonlu su neye iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir? 

Limonlu suyun saymakla bitmeyen faydaları...

Limonlu su neye iyi gelir? Limonlu suyun faydaları neler? İçindeki vitaminler ile tam bir şifa deposu olan limon, özellikle koronavirüs salgını döneminde daha da sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Kilo vermeye da yardımcı olan limonlu suyun vücuda öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor... Peki limonlu su neye iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

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Limonlu suyun saymakla bitmeyen faydaları...

Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez.

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Limonlu suyun saymakla bitmeyen faydaları...

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

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Limonlu suyun saymakla bitmeyen faydaları...

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

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