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  3. 01 Ekim 2019 13:55

Limonun bir faydası daha ortaya çıktı

Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir Narenciye… Sofralarımızın vazgeçilmezi limonun kilo vermeyi desteklemesinin yanı sıra birçok faydası daha bulunuyor. Limonun suyunu sıkıp i

Limonun bir faydası daha ortaya çıktı

Limonlu suyun faydaları sadece 'kilo vermeyi destekliyor' ifadesiyle tanımlanamaz. Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte limonlu suyun faydaları...

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı

Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez. İşte Limonlu su içmenin faydaları nelerdir sorusunun cevapları...

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

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