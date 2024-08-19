M çiçeği hakkında 11 soru 11 cevap: Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde paniğe neden olan M çiçeği virüsüyle ilgili merak edilenleri tek tek açıkladı.
Dünyayı tedirgin eden M çiçeği virüsü, yayılmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı, M çiçeği (MPox) hastalığına ilişkin 11 sorunun yanıtını paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki sorular ve yanıtları şöyle:
- M çiçeği nedir?
M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer ve nadiren ölümcül hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilmektedir. 1980'de çiçek hastalığının eradikasyonunun ilanı ve sonrasında çiçek aşısının uygulamasının durdurulması ile M çiçeği, nadir de olsa özellikle Orta ve Batı Afrika'da görülen bir hastalık haline geldi.
- M çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?
M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temas halinde olanların, bir sağlık kuruluşuna başvurması ve test yapılması gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekir. Doktor test gerektiğine karar verirse, örnekleri alacak ve bunları test için uygun bir laboratuvara gönderecektir.
- M çiçeği belirtileri nelerdir?
M çiçeği belirtileri genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük) ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri şeklindedir.