Magnezyum ihtiyacını tamamen karşılayan besinler: Vücudu vitamine doyuruyor!

Magnezyum için önerilen miktar yaşa ve cinsiyete göre değişir. Örneğin, yetişkin erkeklerin yaşa bağlı olarak günde yaklaşık 400-420 miligrama ihtiyacı vardır. Yetişkin kadınların yaşa ve gebelik durumuna bağlı olarak 310 ila 360 miligrama ihtiyacı vardır.

Magnezyum ihtiyacı genellikle takviye ürünlerle karşılanır. Ancak bazı besinler çok güçlü magnezyum kaynaklarıdır.