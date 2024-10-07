Magnezyum ihtiyacını tamamen karşılayan besinler: Vücudu vitamine doyuruyor!
Vücudumuz, enerji üretimi, kas gelişimi ve yorgunluğu önlemek için magnezyuma ihtiyaç duyar; bazı besinler güçlü magnezyum kaynaklarıdır ve bu yiyecekleri beslenme listenize ekleyerek daha dinç hissedebilirsiniz.
Vücudunuzun enerji üretimi, kas kasılması ve sinir iletimi için yeterli magnezyum seviyelerine ihtiyacı vardır. Magnezyum ayrıca normal kemik yoğunluğunun korunmasına katkıda bulunur ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.
Düşük magnezyum seviyeleri kas kramplarından ve yorgunluktan düzensiz kalp ritmine kadar her şeye yol açabilir. Kronik olarak düşük magnezyum seviyelerinin osteoporoz , hipertansiyon ve tip 2 diyabet risklerinin artmasıyla bağlantılı olduğu görülmüştür.
Bazı araştırmalar daha iyi uyku kalitesi için de magnezyuma ihtiyacınız olduğunu söylüyor.
Yeterli magnezyum seviyeleri, melatonin gibi uyku için önemli olan nörotransmitterleri ve hormonları düzenleyerek iyileştirilmiş uyku düzenleriyle bağlantılıdır.
Magnezyum tüketiminin ayrıca kortizol seviyelerini düşürmeye ve kaygı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülüyor
Magnezyum için önerilen miktar yaşa ve cinsiyete göre değişir. Örneğin, yetişkin erkeklerin yaşa bağlı olarak günde yaklaşık 400-420 miligrama ihtiyacı vardır. Yetişkin kadınların yaşa ve gebelik durumuna bağlı olarak 310 ila 360 miligrama ihtiyacı vardır.
Magnezyum ihtiyacı genellikle takviye ürünlerle karşılanır. Ancak bazı besinler çok güçlü magnezyum kaynaklarıdır.
Genellikle diyetinizle yeterli magnezyum alabilirsiniz. Ispanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşil sebzeler, özellikle badem, kaju ve kabak çekirdeği olmak üzere kuruyemişler ve tohumlarla birlikte mükemmel magnezyum kaynaklarıdır.
Kahverengi pirinç ve kinoa gibi tam tahıllardan ve siyah fasulye ve mercimek gibi baklagillerden de biraz magnezyum alabilirsiniz. Somon ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra yoğurt gibi süt ürünleri de ekleyince magnezyum etkisini artırabilirsiniz.