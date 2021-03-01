Marteniçka nedir, neden ve ne zaman takılır?

Mart ayının gelişi ile birlikte Marteniçka hikayesi merak ediliyor. Bileklere bağlanan kırmızı ve beyaz yünden yapılan bilekliğin özellikleri arasında satın alınamayacağı, sadece hediye edilebilir oluşu yer alırken bilekliği takan kişilerin dilekte bulunmaları da istenir. Öte yandan baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve tutulan dileklerin kabul olunacağına inanılır. Marteniçka nasıl yapılır sorusunun yanıtı ise özellikle en çok aratılanlar arasında yerini alıyor. İşte Marteniçka hikayesi… MARTENİÇKA'NIN HİKAYESİ! Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak Mart'ın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar…