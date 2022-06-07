Maymun çiçeği için kritik açıklama! Maske takılmalı mı?
Maymun çiçeği virüsünde vaka sayıları artarken salgın konusunda ABD'nin yetkili kurumu CDC'den maske kullanımıyla ilgili açıklama geldi.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin bir haberler geliyor.
Dünya Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kez daha tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda.
ABD'de de görülen virüs sonrası ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) dikkat çeken bir adım geldi.
CDC'DEN MASKE TAVSİYESİ
CDC Maymun çiçeği virüsü için yaptığı uyarıyı güncelledi ve uyarıyı 2'nci seviyeye yükseltme kararı aldı.
Seyahat eden kişilerin maske takıp takmaması konusu ülkede tartışma konusu olmuş durumdaydı.
CDC kararını maskeden yana kullandı. New York Post'ta yer alan habere göre, CDC seyahat edecek kişilere maske takma tavsiyesinde bulundu.