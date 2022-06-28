Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan keşif: Artık daha bulaşıcı

VİRÜS AFRİKA'NIN ÖTESİNE YAYILDI

Maymun çiçeği, virologların maymunlarda ve kemirgenlerde doğal olarak dolaşabileceğini düşündüğü nadir bir hastalıktır. Bir ortopoks virüsü, çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ile aynı aileden ve cinsten gelir ve genellikle endemik olduğu Batı ve Orta Afrika'nın ötesine yayılmaz.