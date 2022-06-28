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Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan keşif: Artık daha bulaşıcı

Dünyada paniğe yol açan maymun çiçeği virüsünün beklenenden çok daha hızlı mutasyona uğradığı ve hızlandırılmış evrim döneminden geçtiği öne sürüldü.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan keşif: Artık daha bulaşıcı - Resim: 1

Mayıs ayında tespit edilmesinden bu yana 48 ülkede 3 bin 500'den fazla kişiye bulaşan Maymun çiçeği virüsü onlarca yeni mutasyon nedeniyle artık daha bulaşıcı olabilir.

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Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan keşif: Artık daha bulaşıcı - Resim: 2

Nature Medicine Dergisi'nde 24 Haziran'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, virüs 2018'den 2019'a kadar tespit edilen vakalarda görülmeyen 50 yeni mutasyon taşıyor.

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Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan keşif: Artık daha bulaşıcı - Resim: 3

Çalışmanın yazarları, bilim insanlarının genellikle maymun çiçeği gibi virüslerin her yıl bir veya ikiden fazla mutasyon kazanmasını beklemediğini ifade etti.

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Maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan keşif: Artık daha bulaşıcı - Resim: 4

VİRÜS AFRİKA'NIN ÖTESİNE YAYILDI

Maymun çiçeği, virologların maymunlarda ve kemirgenlerde doğal olarak dolaşabileceğini düşündüğü nadir bir hastalıktır. Bir ortopoks virüsü, çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ile aynı aileden ve cinsten gelir ve genellikle endemik olduğu Batı ve Orta Afrika'nın ötesine yayılmaz.

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