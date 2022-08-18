Maymun çiçeğine yakalanan hastanın burnu çürüdü

Almanya'da 40 yaşındaki kişi, burnunda güneş yanığı olduğu düşünülen kırmızı bir noktayı göstermek için doktora gitti. Ama üç gün içinde burnundaki deri ölmeye ve siyaha dönmeye başladı. Dayanılmaz bir ağrı yaşamaya başlayan adamın burnu çürümeye başladı.