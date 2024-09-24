Metin Arolat'ın ölümü sonrası uzmanından ''şok diyetler'' için ölümcül uyarı

Şok diyetin beraberinde getirdiği tehlikeleri sıralayan Prof. Dr. Alyan, “Total plazma volümünü azaltarak kanın damardaki akışkanlığını bozar. Anjiyotensin 2 ve fenilefrin gibi damarlarda spazm yapan maddelerin artışına neden olur. Bununla birlikte vücut için çok önemli olan sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli tuzların azalmasına neden olabilir. Bu olumsuz etkilerinin klinik yansıması kalp krizleri ve ciddi aritmiler şeklinde karşımıza çıkar” ifadelerini kullandı.