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Milyonlarca can alan Covid virüsü kanser hastalarına umut olacak

Dünya genelinde 7 milyondan fazla can alan Covid virüsü, kanser tedavisinde kullanılacak.

Kaynak: DHA
Milyonlarca can alan Covid virüsü kanser hastalarına umut olacak - Resim: 1

ABD'li araştırmacılar, Covid enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında bağlantı buldu. 

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Milyonlarca can alan Covid virüsü kanser hastalarına umut olacak - Resim: 2

Hayvan ve insan dokularını kullanan bilim insanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi.

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Milyonlarca can alan Covid virüsü kanser hastalarına umut olacak - Resim: 3

Bilim insanlarına göre, ‘uyarılabilen klasik olmayan monositler’ ya da ‘I-NCM'ler’ diye bilinen bu özel hücreler, kanser hücrelerine saldırıyor. 

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Milyonlarca can alan Covid virüsü kanser hastalarına umut olacak - Resim: 4

Şiddetli Covid-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için bir ilaçla uyarılabileceğini tespit eden bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri için yanıt aldıklarını aktardı.

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