Milyonlarca can alan Covid virüsü kanser hastalarına umut olacak
Dünya genelinde 7 milyondan fazla can alan Covid virüsü, kanser tedavisinde kullanılacak.
Kaynak: DHA
ABD'li araştırmacılar, Covid enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında bağlantı buldu.
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Hayvan ve insan dokularını kullanan bilim insanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi.
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Bilim insanlarına göre, ‘uyarılabilen klasik olmayan monositler’ ya da ‘I-NCM'ler’ diye bilinen bu özel hücreler, kanser hücrelerine saldırıyor.
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Şiddetli Covid-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için bir ilaçla uyarılabileceğini tespit eden bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri için yanıt aldıklarını aktardı.
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