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  3. 24 Aralık 2020 21:37

Moderna'nın korona aşısı ''mutasyonlu'' virüse karşı etkili mi?

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri koronavirüs aşısının İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türüne karşı etkili olabileceğini belirtti.

Moderna'nın korona aşısı ''mutasyonlu'' virüse karşı etkili mi?

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

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Moderna'nın korona aşısı ''mutasyonlu'' virüse karşı etkili mi?

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

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Moderna'nın korona aşısı ''mutasyonlu'' virüse karşı etkili mi?

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

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Moderna'nın korona aşısı ''mutasyonlu'' virüse karşı etkili mi?

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