Mutasyonlu korona vakaları, 40 dakika tespit ediliyor!
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kurulan koronavirüs laboratuvarında, 40 dakikada mutasyonlu virüs tespiti yapılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart haftasına ait açıkladığı corona virüs risk haritasında 100 binde 74,59 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vaka sayısındaki artış tedirgin ediyor.
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Risk haritasında bir önceki haftaya göre 26,32 oranında artış görülen kentte, vakalar günlük koronavirüs tablosuna ve hasta sayılarına da yansıdı.
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MUTASYON TEST LABORATUVARI KURULDU
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi PCR Laboratuvarı'nda pozitif vakaların mutasyonlu olup olmadığı da kontrol edilmeye başlandı.
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Kentte vakaların artış göstermesiyle sağlık çalışanlarının iş yükü de yeniden artmaya başladı.
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