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  3. 12 Aralık 2018 12:10

Muzu benekli tüketin

Muzu benekli tüketin

Vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücuda sağladığı birçok yararı olduğunu belirten uzmanlar, kabukları benekli olan muzların tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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Muzu benekli tüketin

Herkes tarafından yüksek potasyum içeriği, ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi, kemiklere desteği ve vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücudumuza sağladığı daha birçok yarar vardır" dedi.

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Muzu benekli tüketin

Sağlıklı potasyum deposu olan muzun tansiyonu düşürme, kalbi aritmilerden koruma, kas güçsüzlüğünü azaltma gibi faydalarının yanı sıra güçlü kemik yapısını da garanti ettiğini kaydeden uzmanlar, "Çünkü güçlü bir iskelet sistemine sahip olmak tek başına kalsiyum ve D vitaminine bağlı değildir.

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Muzu benekli tüketin

Sağlam kemik yapısı için vücudumuzun potasyuma da ihtiyacı vardır dolayısıyla potasyumdan zengin bir meyve olması güçlü bir kemik yapısına katkı sağlar. Mutluluk meyvesi diyebileceğimiz muz, strese karşı da iyi çözüm sunmaktadır.

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