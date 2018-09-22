Muzun saymakla bitmeyen faydaları

Muz, oldukça lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Lif açısından oldukça zengin olan muz, sakaroz ve glikoz içerir ve vücudu besler. Muz, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerini de içerir. Ayrıca sadece formda kalmak için enerji vermez, birçok hastalığı da önler.



İşte muzun faydaları...