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  3. 22 Eylül 2018 11:25

Muzun saymakla bitmeyen faydaları

Muzun saymakla bitmeyen faydaları

Muz, oldukça lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Lif açısından oldukça zengin olan muz, sakaroz ve glikoz içerir ve vücudu besler. Muz, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerini de içerir. Ayrıca sadece formda kalmak için enerji vermez, birçok hastalığı da önler.

İşte muzun faydaları...

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Muzun saymakla bitmeyen faydaları

Muz depresyondan korur: Depresyon geçiren kişiler arasında yeni yapılan bir ankette, bu kişilerin çoğunun muz yedikten sonra daha iyi hissetmeye başladığı saptanmıştır. Bunun nedeni ise muzun, vücutta serotonine (kişiyi rahatlatan ve genellikle mutlu hissettiren etkiye sahiptir) dönüştürülen bir protein olan triptofan içermesidir.

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Muzun saymakla bitmeyen faydaları

PMS (Adet öncesi sendromu): Hapları unutun, muz yiyin! İçerdiği B6 vitamini kan şekeri düzeyini düzenler, bu da adet öncesi sendrom döneminde kişinin ruh halini değiştirebilir.

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Muzun saymakla bitmeyen faydaları

Anemi (kansızlık) : Muz, kandaki hemoglobin üretimini canlandırır ve anemi durumunda yardımcı olur.

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