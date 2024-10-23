Ne ilaç ne terapi... Bilim insanları depresyona çare buldu
Bilim insanları, depresyona karşı yeni bir cihaz geliştirdi. Evde kullanılabilen bu cihaz, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen hastalarda işe yaradı.
Bilim insanları çağımızın hastalığı depresyonun tedavisi için yeni bir cihaz geliştirdi. Bu cihazın, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen depresyon vakalarında etkili olabileceği tespit edildi.
"Depresyon cihazı" 174 kişide test edildi
Geliştirdikleri "yüzücü bonesi" benzeri cihazın depresyona etkilerini değerlendiren bilim insanları, cihazı ağır depresyon tanısı konulan 174 kişi üzerinde test etti.
Uzun kullanımda işe yaradığı ortaya çıktı
Depresyonlu kişilerde genellikle daha az aktif olan ve beynin karar verme süreciyle bağlantılı bölgesine zayıf elektrik akımları veren cihazı 10 hafta boyunca düzenli kullananların depresif semptomlarında "fark edilir bir düşüş" gözlendi.
Uzaktan yürütülen klinik çalışma kapsamında katılımcılar iki ayrı gruba ayrıldı. Tedavi grubundakiler, cihazı 30 dakikalık seanslar halinde ilk 3 haftada 5 kez, sonraki 7 hafta boyunca ise haftada 3 kez kullandı. Kontrol grubundaki hastalar ise seans başında yalnızca kısa bir akım darbesi veren ve aynı uyarım hissini taklit eden sahte bir kulaklık taktı.