Normale dönüş için herkes aşısı olmalı mı? DSÖ yanıt verdi
Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak hangi gruplara yapılacağı belirlenmeye başlarken toplumun ne kadarlık bölümünün aşı olacağı merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü, sürü bağışıklığı için yüzde 65 ila yüzde 70'lik oranının yeterli olduğunu açıkladı.
Dünyada 1,4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs ile mücadele uzun süredir devam ediyor. Aylarca süren karantina süreci ve tedbirlere rağmen corona virüs, ivmesini arttırarak sürüyor. Bilim insanları yaklaşık altı aydır aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken iki aşı diğerlerinden bir adım öne çıkmış durumda.
İKİ AŞI ONAY BEKLİYOR
NTV'den Akın Murteza'nın haberine göre Alman aşısı olarak adlandırılan Pfizer-Biontech ile ABD aşısı olarak nitelendirilen Moderna geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa’daki onay mercilerine acil kullanım izni için başvururken aşının sevkiyat planlamaları da titizlikle yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen söz konusu iki aşı için ülkeler ön siparişler vermeye devam ediyor. Ancak şimdi de, ilk olarak kimlerin aşı olacağı konusu gündemin ana maddesi olmuş durumda.
İLK AŞILANACAK GRUP YAKLAŞIK 24 MİLYON KİŞİ
Geçtiğimiz gün ABD'de corona virüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı açıklandı. Karar alıcı komitenin önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi. ABD’de ilk olarak aşılanacak grubun toplam nüfusu 24 milyon civarında.
DSÖ: YÜZDE 65 İLA YÜZDE 70 SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN YETERLİ
Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ülkede bütün nüfusun aşı olabilmesinin bahar aylarını bulabileceği öngörülürken toplumun ne kadarlık bir bölümünün aşı olmasının yeterli olabileceği konusu da konuşulmaya başlandı.
Bahar ayına kadar corona virüse verilecek kayıplar göz önüne alındığında Dünya Sağlık Örgütü, toplumun yüzde 65 ila yüzde 70’lik bölümünün aşı olmasının sürü bağışıklığnı sağlamak için yeterli olduğu görüşünde birleşiyor.