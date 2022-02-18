Normalleşme planlarını alt üst edecek varyant: Ciddi hastalıklara neden oluyor
Japonya'da yapılan araştırmada, Omicron'un alt varyantı BA.2 virüsüyle ilgili tedirgin eden sonuçlara ulaşıldı. BA.2 varyantının ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.
Koronavirüsün orjinal versiyonuna göre daha fazla bulaşıcı olduğu bilinen Omicron varyantı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hükümetler bir yandan koronavirüs kısıtlamalarını kaldırırken, Omicron'un alt varyantı olan BA.2 virüsü ile ilgili son veriler ise endişe yarattı. BA.2'nin hızlı yayılmasının yanı sıra ciddi hastalıklara neden olabileceği açıklandı.
Japonya’da, Omicron varyantının tespit edilen alt varyantı BA.2 ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.
Çalışmada, virüs varyantının bir alt türü olan BA.2’nin, diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılabildiği, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.
Corona virüs ile mücadelede kullanılan araçları etkisiz hale getirebileceği açıklanan yeni varyantın, Japonya'da yapılan yeni laboratuvar deneyleri ile detaylı olarak incelendiği aktarıldı.
BA.2’nin Omicron gibi, aşıların yarattığı bağışıklıktan büyük ölçüde kaçtığı vurgulanan araştırmada, güçlendirici corona virüs aşısı dozunun hastalığı yüzde 74’e kadar engellediğinin altı çizildi.
Alt varyantın ayrıca, şu anda Omicron'a karşı kullanılan monoklonal antikor olan sotrovimab da dahil olmak üzere bazı tedavilere dirençli olduğu bildirildi.
Araştırma ile ilgili konuşan Ohio'daki Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads, "Bu, BA.1'den (Omicron) daha kötü bir virüs olabilir, daha çok bulaşabilir ve daha kötü hastalığa neden olabilir" diye konuştu.