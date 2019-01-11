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  3. 11 Ocak 2019 12:25

Nörolog yaptı denmişti işin aslı gün yüzüne çıktı

Nörolog yaptı denmişti işin aslı gün yüzüne çıktı

Japon nörolog Yamamoto Hashima'ya ait olduğu öne sürülen testin stres seviyenizi ölçtüğü iddia edildi. Sosyal medya gündemine oturan paylaşımda "görselin hareket ettiğini düşünüyorsanız stres altındasınız demektir" notu düşüldü.

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Nörolog yaptı denmişti işin aslı gün yüzüne çıktı

Sosyal medyada fazlasıyla ilgi çeken paylaşımdaki görselin sabit yani hareketsiz olduğunu düşünüyorsanız stressiz ama hareket ettiğini düşünüyor yani atlıkarınca gibi hareket halinde görüyorsanız stres altında olduğunuz iddia edilmişti.

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Nörolog yaptı denmişti işin aslı gün yüzüne çıktı

Ancak dünya çapında epey ses getiren testle ilgili gerçek ortaya çıktı.

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Nörolog yaptı denmişti işin aslı gün yüzüne çıktı

Aslında görselin nörolog Yamamoto Hashima'ya ait olmadığı Yurii Perepadia adlı bir grafikere ait olduğu öğrenildi.

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