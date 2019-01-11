Nörolog yaptı denmişti işin aslı gün yüzüne çıktı
Japon nörolog Yamamoto Hashima'ya ait olduğu öne sürülen testin stres seviyenizi ölçtüğü iddia edildi. Sosyal medya gündemine oturan paylaşımda "görselin hareket ettiğini düşünüyorsanız stres altındasınız demektir" notu düşüldü.
Sosyal medyada fazlasıyla ilgi çeken paylaşımdaki görselin sabit yani hareketsiz olduğunu düşünüyorsanız stressiz ama hareket ettiğini düşünüyor yani atlıkarınca gibi hareket halinde görüyorsanız stres altında olduğunuz iddia edilmişti.