Enerji içeceklerinin korkunç sonucu
Biraz daha çalışabilmek ve uykusuzluğa direnebilmek için enerji içeceklerine başvuruyor musunuz?
Aşağıda, aşırı enerji içeceği tüketimi yüzünden başının bir kısmını kaybeden bir adamın hikâyesini bulacaksınız.
ABD'de Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da yaşayan fotoğrafçı Sara Endres, sağlık sorunlarına rağmen mutlu birlikteliklerini, yeni katılan sevimli üyeleriyle beraber devam ettiren çiftin fotoğraflarını çekti.
Merhaba, adım Brianna ve bu benim hikâyem...
Brianna adlı kadın da, yaşadıklarını Facebook üzerinden insanlarla paylaştı: Aşk, küçük bir şey değildir. Yalnızca telefon görüşmeleri, buluşmalar ve hatıralardan oluşmaz. Aşk, ummadığın durumlarda bile fedakârlık yapabilmektir. Aşk, özveridir.
Hamilelik, yapılan en şaşırtıcı yolculuklardan biridir. Yeni bir hayat meydana getiriyorsun. Hiç görmediğin biri için koşulsuz bir sevgi besliyorsun. Eşim Austin ve ben, küçük oğlumuzla tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Onu eve getirmeyi, 3 kişilik bir aile olmayı hevesle bekliyorduk. Austin'in işi yoğun çalışmayı gerektiriyordu. Bununla baş edebilmek için bir yol bulmuştu, bu sayede asla hastaneye gitmeye ihtiyaç duymuyordu.