O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi
ABD, maymun çiçeği virüsünde 4 bin 639 vaka sayısı ile İspanya’yı geride bırakarak salgının yeni merkezi haline geldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Çarşamba günü bin 48 yeni vakayı doğruladı. Böylelikle, maymun çiçeği vaka sayısında ABD, toplamda 4 bin 639 vaka sayısı ile İspanya’yı geride bırakarak salgının yeni merkezi haline geldi.
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Güncel verilere göre İspanya’da şu ana kadar 3 bin 738 vaka tespit edildi.
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REKOR VAKA ARTIŞININ SEBEBİ
ABD’deki rekor vaka artışlarının ise sebebine yönelik olarak ise CDC, test sayılarının artış göstermesi sebebiyle olabileceğini açıkladı.
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2 ÇOCUK MAYMUN ÇİÇEĞİNE YAKALANDI
Maymun çiçeği virüsü hastalığı hamileler, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyredebiliyor. Uzmanlar, hastalığın özellikle çocuklarda yetişkinlere göre daha ağır seyretmesi hususunda endişeli.
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