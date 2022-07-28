O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Çarşamba günü bin 48 yeni vakayı doğruladı. Böylelikle, maymun çiçeği vaka sayısında ABD, toplamda 4 bin 639 vaka sayısı ile İspanya’yı geride bırakarak salgının yeni merkezi haline geldi.