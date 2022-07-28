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  4. O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi

O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi

ABD, maymun çiçeği virüsünde 4 bin 639 vaka sayısı ile İspanya’yı geride bırakarak salgının yeni merkezi haline geldi.

O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi - Resim: 1

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Çarşamba günü bin 48 yeni vakayı doğruladı. Böylelikle, maymun çiçeği vaka sayısında ABD, toplamda 4 bin 639 vaka sayısı ile İspanya’yı geride bırakarak salgının yeni merkezi haline geldi.

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O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi - Resim: 2

Güncel verilere göre İspanya’da şu ana kadar 3 bin 738 vaka tespit edildi.

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O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi - Resim: 3

REKOR VAKA ARTIŞININ SEBEBİ

ABD’deki rekor vaka artışlarının ise sebebine yönelik olarak ise CDC, test sayılarının artış göstermesi sebebiyle olabileceğini açıkladı.

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O ülkede maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısında ilk sıraya yükseldi - Resim: 4

2 ÇOCUK MAYMUN ÇİÇEĞİNE YAKALANDI

Maymun çiçeği virüsü hastalığı hamileler, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyredebiliyor. Uzmanlar, hastalığın özellikle çocuklarda yetişkinlere göre daha ağır seyretmesi hususunda endişeli.

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