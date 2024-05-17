Obeziteden ölümlerde büyük artış

Lancet'te yayınlanan çalışma, 1990'dan 2021'e kadar 204 ülke ve bölgeden elde edilen verileri inceledi. Obezite prevalansının en yüksek olduğu yerler Tonga, Amerikan Samoası, Polinezya ve Mikronezya, Cook Adaları ve Niue çıktı. Pek çok ada ülkesinde artan obezite oranlarının arkasında sağlıklı gıdaya karşı sağlıksız gıdanın bulunmasının olduğu düşünülüyor. Listede Türkiye de kırmızı renkte obezite tehlikesi yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Araştırmacıların incelediği risk faktörleri arasında, 2021 yılında küresel hastalık yüküne en çok katkıda bulunan faktörün hava kirliliği olduğunu, bunu yüksek tansiyon ve sigaranın takip ettiğini buldular.