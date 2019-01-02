Öksürük ve bronşit için neler tüketilmeli?
Genellikle kış aylarında görülen bronşit ve öksürük, tüm ayın hastalık içinde geçmesine neden olabilir. Evde yapılacak öyle bir şurup var ki işte bu kış aylarının bıktırıcı hastalığına karşı birebir.
SİYAH TURPUN FAYDALARI Siyah turp Asya'dan geldiği ve en erken ekilen gıdalardan biri olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlılar tarafından turpun tohumları yağ üretimi için kullanılırmış. siyah turpun her zaman kırmızıya oranla daha sağlıklı olduğu söylenmektedir. C vitamini açısından kara turp portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür.
C vitamini eksikliği olanlara karaturp tüketilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle kışın siyah turpun içerisina bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem de bağışıklık sitemini hızlı bir şekilde güçlendirir. C vitamini kış ayları için oldukça önemli bir vitamin türüdür.
Bu vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar. Siyah turp ve bal sağlık açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır.Siyah turp ve balın nasıl hazırlandığını anlatmadan önce ilk olarak faydalarından bahsetmemizde yarar var.