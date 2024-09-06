Okullar açılırken Canan Karatay'dan velilere ''beslenme çantası'' önerisi

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla okulların açılacağını anımsatıp dikkat çeken uyarılarda bulundu. Okullarda çocuk sağlığına olumsuz yönde etki eden faktörlere değinen uzman isim kullanılan çamaşır suyu ve deterjanların bağışıklık zırhını yok ettiğini ifade etti.