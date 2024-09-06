Okullar açılırken Canan Karatay'dan velilere ''beslenme çantası'' önerisi
Okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılıyor. Okullar açılmadan önce Canan Karatay'dan velilere öneriler geldi.
Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla okulların açılacağını anımsatıp dikkat çeken uyarılarda bulundu. Okullarda çocuk sağlığına olumsuz yönde etki eden faktörlere değinen uzman isim kullanılan çamaşır suyu ve deterjanların bağışıklık zırhını yok ettiğini ifade etti.
OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR! CANAN KARATAY VELİLERİ UYARDI
Açıklamasında "Çocuklar okulda bu deterjanların kokularını soluyorlar" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Canan Karatay, "Çocuklara evden beslenme hazırlanmalı. Okul kantinleri çok tehlikelidir, zararlıdır. Hepsi toksin doludur, işlenmiş gıdalarla doludur" dedi.
doludur" dedi.
SAĞLIKLI BİR ZİHİN İÇİN BESLENME ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER
Yumurtanın sağlık açısından son derece faydalı bir gıda olduğunu belirten uzman isim, öğrencilerin beslenme çantasında mutlaka bulunması gerektiğini vurguladı:
"BEYNİ GÜÇLENDİRİR, KONSANTRASYONU ARTIRIR"
“Yumurta mutlaka olmalıdır. Birçok vitamin sağlar. Kolin vardır. Kolin beyni güçlendirir, çocukların konsantrasyonu artar. Bir- iki zeytin verilebilir. Süt verilebilir”