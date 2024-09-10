Okullarda enfeksiyon tehlikesi: İşte çocukları hastalıktan koruma yolları

Dr. İhsan Başpınar, çocukları hastalıklardan korumak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı:“Eğer okulda enfeksiyon salgını varsa maske kullanabilirler. Sınıfların en geç saatte 1 havalandırılması lazım. El yıkama alanlarının oluşturulması, salgın dönemlerinde çocukların antiseptik solüsyonları yanında taşıması gerekmektedir. Evde de çocukların dirençlerini artırabilecek bir takım yöntemler var. Yeterli ve dengeli beslenme çok önemli. Çocukların her gıdadan, karbonhidratlardan, yağlardan, proteinlerden belli bir oranda dengeli bir şekilde beslenmesi gerekir. Çocuk sadece karbonhidrat tüketirse bağışıklık sistemi zayıf olacaktır. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için bir takım vitamin ve mineraller verilebilir. D Vitamini, C Vitamini, A Vitamini, magnezyum takviyesi yapılabilir. Çinko eksikliği, selenyum eksikliği varsa bunlar da verilebilir. Çocukların uyku ritmi de bağışıklık için önemli. 8 saatten az uyuyan çocukların da bağışıklık sistemi zayıf olacaktır.”