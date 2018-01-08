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  3. 08 Ocak 2018 10:32

Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Bir de şimdi bakın

Courtney ve Evan Westlake çiftinin Connor isminde bir oğulları vardı. Courtney’nin hamile olduğunu duyunca çok sevindiler.

Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Bir de şimdi bakın

Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu.

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Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Bir de şimdi bakın

Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi. Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.

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Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Bir de şimdi bakın

Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.

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Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Bir de şimdi bakın

Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.

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