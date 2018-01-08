Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Bir de şimdi bakın
Courtney ve Evan Westlake çiftinin Connor isminde bir oğulları vardı. Courtney’nin hamile olduğunu duyunca çok sevindiler.
Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi. Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.
Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.