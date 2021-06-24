Ölümden döndürecek buluş: Yapay zeka ile parazit avı

YAPILARI ANLAMAK İÇİN ÇÖZÜM

Londra merkezli Alphabet'in sahip olduğu laboratuvar, Chagas hastalığı ve Leishmaniasis'i tedavi etmek için İhmal Edilen Hastalıklar için İlaçlar girişimi (DNDI) ile iş birliği yapıyor. Bilim insanları, özellikle bu konu hakkında araştırmalar yapıyor ve yıllarını harcıyor. Protein hakkında yapılan araştırmalarda, bu yapıları anlamak oldukça önemli.