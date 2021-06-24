Ölümden döndürecek buluş: Yapay zeka ile parazit avı
Teknoloji şirketi DeepMind ilginç bir araştırmaya imza attı. Yapay zeka ile hastalıklarla mücadele çözümü ilerisi için umut veriyor.
Pek çok alanda çalışmalar yapan DeepMind, yapay zekayı yepyeni bir alanda kullanmayı hedefliyor. Ölümden döndürecek çözüm ise oldukça umut vadediyor.
YÖNTEM BU ALANDA İLK KEZ KULLANILIYOR
Dünyadaki en ölümcül parazit hastalıklarıyla mücadelede kullanmak isteyen geliştirici ekip, suikastçı böcekler tarafından bulaşan Chagas hastalığını inceleyecek.
Bilmeyenler için Chagas hastalığı Amerika tripanozomiyazı, Trypanosoma cruzi adlı protozoanın neden olduğu tropikal bir paraziter hastalık olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla öpücük böceği (Triyatomine) olarak bilinen böcekler aracılığıyla yayılan bu hastalık bazı insanlar için ölümcül hale gelebiliyor.
YAPILARI ANLAMAK İÇİN ÇÖZÜM
Londra merkezli Alphabet'in sahip olduğu laboratuvar, Chagas hastalığı ve Leishmaniasis'i tedavi etmek için İhmal Edilen Hastalıklar için İlaçlar girişimi (DNDI) ile iş birliği yapıyor. Bilim insanları, özellikle bu konu hakkında araştırmalar yapıyor ve yıllarını harcıyor. Protein hakkında yapılan araştırmalarda, bu yapıları anlamak oldukça önemli.