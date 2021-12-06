Omicron varyantı nedir? Merak edilen tüm sorulara yanıt
Dünyanın ileri gelen sağlık uzmanları tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantı hakkında bilinmeyenleri yanıtladı.
OMİCRON VARYANTI İLK KEZ NEREDE ORTAYA ÇIKTI VE KAÇ ÜLKEYE YAYILDI?
Omicron varyantına ait örnek, 11 Kasım günü Botswana'da bir hastadan alındı. Aynı hafta Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı. Vakaların büyük çoğunluğu ise Güney Afrika'nın Gauteng bölgesinde görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Omicron varyantı şu anda 38 ülkede tespit edildi, ancak bu ülkelerin hiçbirinde henüz ölüm bildirilmedi. ABD ve Avustralya, varyant vakalarının ithal edilenlerin aksine, yerel olarak aktarıldığını onaylayan en son ülkeler oldu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, İngiltere'de 75 Covid-19 Omicron varyantı vakasının daha tespit edildiğini ve toplam teyit edilen vaka sayısının 104'e çıktığını duyurdu.
Bununla birlikte, Omicron'un bir sonucu olarak, Delta varyantının neden olduğu artan sayıda Covid-19 vakasından zaten muzdarip olan birçok ülke yeni karantina önlemleri ve seyahat kısıtlamaları getirdi.
OMİCRON VARYANTI NE KADAR HIZLI YAYILIYOR?
Omicron, Güney Afrika'da hızla yayıldı ve dünya çapındaki araştırmacıları alarma geçirdi. 1 Aralık'ta ülke, 26 Kasım'da bildirilen toplam 3 bin 402 vakaya kıyasla 8 bin 561 günlük vaka kaydetti. Güney Afrika'nın Johannesburg'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), Omicron'un hızla yayıldığını doğruladı.