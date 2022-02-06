Omicron varyantının ilk belirtisi belli oldu
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron'un ilk semptomu belirlendi.
Koronavirüsün önceki versiyonlarına göre daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron, dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı sorumlusu olacak gösteriliyor.
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ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
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Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.
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İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.
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