Omicron varyantının yeni belirtisine dikkat! Tırnaklarda kendini gösteriyor

"TIRNAKLARDAKİ OLAĞANDIŞI RENK DEĞİŞİMİ ACİL DURUM İŞARETİDİR"

Medya kuruluşu tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda insanların corona virüsüne yakalanmış olabileceğine dikkat çekti. Tırnaklardaki bu renk değişiminin kandaki oksijen seviyesiyle ilgili olduğu belirtilirken, "Eğer tırnaklarınızda olağandışı bir renk değişimi varsa bu acil durum işaretidir. Hemen doktora gidin ya da test olun" denildi.