Omicron'da kuluçka süresi kaç gün? Bu belirtilere dikkat!

Bununla birlikte Türkiye’de dahil olmak üre yeni Covid-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, farklı ülkelerden gelen veriler oratak bir sonucu gösteriyor: Tipik bir Omicron vakası sadece biraz farklı şekilde ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen daha düşük oranda ciddi hastalığa neden oluyor.