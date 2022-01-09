Omicron'da kuluçka süresi kaç gün? Bu belirtilere dikkat!
Koronavirüsün Omicron varyantı dünya genelinde vaka sayılarının artmasına neden oldu. Baskın varyant olması beklenen Omicron varyantının semptomları ise önceki varyantlara göre farklılık gösteriyor. Uzmanlar, Omicron'da kuluçka süresinin 3 gün olduğunu belirtiyor.
Koronavirüsün Omicron varyantı Güney Afrika’da geçn Kasım ayında ilk kez tespit edildiğinde bilim insanlarını alarma geçirdi. Varyant, başak proteininde bulunan 30’u aşkın mutasyon nedeniyle koronavirüsün önceki varyantlarından oldukça farklı görünüyordu.
Ardından, bu mutasyonların Omicron’a aşıları ve önemi enfeksiyonları atlamak için bir yetenek kazandırdığı kısa sürede anlaşıldı.
Bununla birlikte Türkiye’de dahil olmak üre yeni Covid-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, farklı ülkelerden gelen veriler oratak bir sonucu gösteriyor: Tipik bir Omicron vakası sadece biraz farklı şekilde ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen daha düşük oranda ciddi hastalığa neden oluyor.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL EDİLME SIKLIĞI YÜZDE 50 DAHA AZ
Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD'deki Omicron dalgalanması sırasında yoğun bakım ünitesine kabul edilme riskinin, Delta varyantı dalgalanması sırasında gözlemlenen riskin yaklaşık yarısı olduğunu buldu.