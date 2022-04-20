Omicron'un yerini alacak: Yeni varyant XE'nin semptomları neler?
İngiltere'de görülen XE adlı koronavirüs varyantının Omicron'un yerini alabileceği açıklandı.
İngiltere'de görülen yeni varyant XE nedeniyle ülke tabiri caizse alarm vermiş durumda.
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Zira ülkedeki XE Varyantı vakalarında artış yaşanıyor. İngiliz Tabipler Birliği'nin Kuzey İrlanda'daki GP komitesi başkanı Dr Alan Stout ülkedeki gelişmeler hakkında açıklama geldi.
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Stout, 'İlk işaretler, çok bulaşıcı olacağına ve muhtemelen baskın tür haline geleceğine dair' sözleri XE'nin Omicron'un yerini alabileceği şeklinde yorumlandı.
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XE DAHA MI BULAŞICI?
XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.
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