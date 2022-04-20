Omicron'un yerini alacak: Yeni varyant XE'nin semptomları neler?

XE DAHA MI BULAŞICI?

XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.