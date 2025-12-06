  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz!

Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz

Son yıllarda kullanımı artan vitamin ve gıda takviyelerinin aslında sanıldığı kadar faydalı olmadığı hatta bazı durumlarda kansere bile yol açıp ömrü kısaltabildiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Kaynak: İHA
Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz - Resim: 1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son yıllarda yaygın şekilde kullanılan antioksidan ve vitamin takviyeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

1 / 11
Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz - Resim: 2

Özkaya, sağlıklı yaşam ve yaşlanmayı geciktirme amacıyla kullanılan bu takviyelerin tam tersine, yaşam süresini kısalttığının bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

2 / 11
Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz - Resim: 3

Antioksidanların A vitamini, E vitamini, koenzim Q10, beta-karoten ve asetil-sistein gibi maddeler içerdiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, uzun yıllardır bu maddelerin serbest radikalleri yok ederek yaşlanmayı geciktirdiği yönünde yaygın bir inanış olduğunu, ancak bunun bilimsel çalışmalarla çürütüldüğünü ifade etti.

3 / 11
Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz - Resim: 4

"Araştırmada beta-karoten, A, C ve E vitaminleri ile selenyum gibi en sık kullanılan antioksidan takviyeleri incelendi. Antioksidan takviyesi alan kişilerde ölüm riskinin, plasebo alanlara göre yüzde 4 daha yüksek olduğu tespit edildi. Beta karoten, E vitamini ve yüksek doz A vitamini alanlarda ölüm riski daha da artıyor. C vitamini ve selenyum için ise herhangi bir yarar gösterilemedi."

4 / 11