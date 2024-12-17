Özel sağlık sigortasına dev zam
Yeni yıl öncesi özel sağlık sigortası primlerine yüzde 100'e varan oranda zam geldi. Uzmanlar, poliçede yapılacak bazı değişikliklerle fiyatı düşürmenin mümkün olduğunu söylüyor.
Yeni yıl yaklaşırken A'dan Z'ye zam yağmuru başladı. Özel sağlık sigortasında fiyat iki katına çıktı.
Sigorta şirketleri, özel sağlık sigortası primlerini artırdı.
NTV'de yer alan habere göre, zam oranı yüzde 100'ü aşarken, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.
Sağlık sigortası fiyatlarındaki artışı değerlendiren gazeteci Noyan Doğan, "Birkaç nedeni var, sağlık enflasyonu her zaman normal enflasyonun üzerindedir. İkinci neden hastanelerin operasyon nedenleri... En basit bir ameliyat 200 250 bin liradan başlıyor." ifadelerini kullandı.
30-35 yaşlarında sağlıklı bir kişi için sağlık sigortası yıllık 35-45 bin lira arasında...
Bu tutar yaş ve cinsiyete göre değişebiliyor, İlden ile göre bile farklılık olabiliyor.
Bazı değişiklikler ile prim tutarını düşürmek ise mümkün...
Doğan, "Maalesef bizler poliçeye bakmadığımız, içini de okumadığımız için bu A'dan Z'ye hepsini kapsıyor.. Hepsini içine koyduğunuzda fiyat yükseliyor. Birkaç A plus hastaneyi poliçeden çıkarırsak fiyat yüzde 50-60 düşüyor. En yüksek maliyet kalemi özel sağlık sigortasında ayakta tedavidir. Sigorta yatarak tedaviler için yapılır. Sadece bu teminatı alırsanız 35 bin liralık poliçeyi 10 bin liraya yaptırabilirsiniz." şeklinde konuştu.