Özel sağlık sigortasına dev zam

30-35 yaşlarında sağlıklı bir kişi için sağlık sigortası yıllık 35-45 bin lira arasında...

Bu tutar yaş ve cinsiyete göre değişebiliyor, İlden ile göre bile farklılık olabiliyor.

Bazı değişiklikler ile prim tutarını düşürmek ise mümkün...