Pandemi döneminde stres ve kaygıdan kurtulmanın yolları

Birçoğumuz bir ay öncesine kadar anlamını bilmediği bir kelime olan pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, etkisini gösteren hayatı durma noktasına getiren, ne olacağını tam da kestiremediğimiz yani aslında belirsizliğin hüküm sürdüğü salgın hastalıklara verilen genel bir isim… Tarihte kara veba, kolera, tifo, domuz gribi gibi farklı sonuçları olan pandemiler yaşandı. Ancak koronavirüs pandemisi neredeyse tüm dünyayı evlerde kalmaya mahkum etmesi ve bildiğimiz düzeni alt üst etmesi nedeniyle psikolojimizi ciddi olarak etkiledi. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog-Öğretim Görevlisi Nigar Çiçek, pandemi döneminde stres, endişe ve hastalık kaygısından kurtulmak için öncelikle kendimize günlük bir rutin oluşturmamız ve bunu korumamız gerektiğini söylüyor.