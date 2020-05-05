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  3. 05 Mayıs 2020 00:10

Pandemi döneminde stres ve kaygıdan kurtulmanın yolları

Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz değişen düzenimiz nedeniyle strese giriyor, hastalık kaygısı ve geleceğe dair endişeler taşıyoruz.Bu dönemde ruh sağlığımızı korumak için beslenmemize, uyku düzenimize dikkat etmemiz ve egzersiz yapmamız gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Nigar Çiçek, bir şeyler üretmenin de son derece faydalı olacağını hatırlatıyor. ...

Pandemi döneminde stres ve kaygıdan kurtulmanın yolları

Birçoğumuz bir ay öncesine kadar anlamını bilmediği bir kelime olan pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, etkisini gösteren hayatı durma noktasına getiren, ne olacağını tam da kestiremediğimiz yani aslında belirsizliğin hüküm sürdüğü salgın hastalıklara verilen genel bir isim… Tarihte kara veba, kolera, tifo, domuz gribi gibi farklı sonuçları olan pandemiler yaşandı. Ancak koronavirüs pandemisi neredeyse tüm dünyayı evlerde kalmaya mahkum etmesi ve bildiğimiz düzeni alt üst etmesi nedeniyle psikolojimizi ciddi olarak etkiledi. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog-Öğretim Görevlisi Nigar Çiçek, pandemi döneminde stres, endişe ve hastalık kaygısından kurtulmak için öncelikle kendimize günlük bir rutin oluşturmamız ve bunu korumamız gerektiğini söylüyor. 

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Pandemi döneminde stres ve kaygıdan kurtulmanın yolları

Uyku düzeninizi değiştirmeyin  Bu rutini hareket, uyku, beslenme ve üretim olarak özetleyen Uzm. Klnk. Psk. Çiçek, şöyle devam ediyor: “Pandemi döneminde yönetemediğimiz stresi azaltabilmek ve duygularımızı dengeleyebilmek için hareket büyük bir önem taşıyor. Çünkü sinir sistemlerimizin çalışma şekli ritim, uyum, hareket ve sosyal olmaya dayanıyor. Hareket ettiğimizde yani eklemlerimizi ve kaslarımızı kullandığımızda, bedenimizden sinir sistemimize haber gider. Bu da bedenimizde ve ruhumuzda olumlu değişimler olur. Uyku saatlerini çok fazla değiştirmemeniz de faydalı olacaktır. 

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Pandemi döneminde stres ve kaygıdan kurtulmanın yolları

Yapılan çalışmalar 4-8 saat arası bir zamanın insanın dinlenmesi salgılanan melatoninden fayda görmemizi sağladığını ortaya koyuyor. Burada dikkat edilmesi gereken 23.00-03.30 saatleri arası uykuda olmak. Çünkü melatonin hormonu bu saatler arasında salgılanıyor, salgılandığında da dinlenebiliyoruz. Bu saatler arasında uykuda olmadığımızda 10 saat de uyusak dinlenmiş hissedemiyoruz.”

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Pandemi döneminde stres ve kaygıdan kurtulmanın yolları

Seratonin içeren gıdalar tüketebilirsiniz  Salgın hastalıkların şeker ve karbonhidratı beslediği ve ani düşüş ve yükselmeler ruh sağlığımızı da olumsuz etkilediği için günlük beslenmeye dikkat etmek gerektiğini hatırlatan Uzm. Klnk. Psk. Çiçek, kakao, baklagiller, süt ürünleri, balık, yağlı tohumlar, tahıllar, sebzeler, meyveler, kuru yemişler, tavuk hindi gibi seratonin içeren gıdaların modumuzu yükseltip keyfimizi yerine getirdiğinin altını çiziyor.

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