Plaj keyfiniz hastanede bitebilir: Sıcakta yerken bir kez daha düşünün

Sıcakların artmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek ve serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı arttı. Plajda güneşlenenler arasında dolaşarak kovada kaynamış mısır, başının üstünde veya omzunda taşıdığı tepside midye dolma ya da simit, poşette bardakla çekirdek satmaya çalışan seyyar satıcılar, uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalarla insan sağlığını tehdit ediyor. Sokak lezzetleri arasında sevilerek tüketilen midye ile kaynamış mısırın hijyen ve muhafaza koşullarına uyulmadan uzun süre güneş altında bekletilerek satılması, tüketenlerde gıda zehirlenmesi riskini artırıyor.