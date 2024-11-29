Prof. Dr. Canan Karatay herkesin evindeki en doğal antibiyotiği açıkladı

İşte Canan Karatay'ın turşu salatası tarifi:

"Turşu suyu da öyle, sebze de bulunan mineral ve vitaminlerin hepsi oraya geliyor" diyen Karatay, turşunun içinde olması gereken sebzeleri de sıraladı. Karatay, "Ayrıca sebzenin kendisi; karnıbahar, pancar, lahana, kereviz, soğan ve sarımsak olabilir, bunların hepsi kış sebzeleridir. Bunu turşu haline getirdiğimiz de gerçek fermantasyon olacak. Yani en aşağı 3 ila 6 ay mutlaka geçecek. Lahana turşusu çok önemli. Salata olarak yapılabilir. Turşusunun salatası da yapılır, suyu da içilir. Lahana ve soğan salatası tuzla ovularak üstüne limon sıkıp isterseniz zeytinyağı ya da doğal bir sirke eklenebilir. Virüs, bakterileri, toksinleri, parazitleri, bitleri öldürür" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karatay sözlerini şöyle sürdürdü: