Prof. Dr. Canan Karatay herkesin evindeki en doğal antibiyotiği açıkladı
Verdiği beslenme tavsiyeleri ve beyaz ekmeğe açtığı savaşla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer de asırlardır doğal bir antibiyotik olarak bilinen turşu ve turşu suyu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay, turşu suyunun sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekerek, herkesin kış sebzelerinden doğal turşular hazırlaması gerektiğini vurguladı.
Canan Karatay, "Turşu gerçekten çok önemli, doğal antibiyotik. Çok tuzlu denilerek uzun süre yasaklandı. Turşu kış sebzeleri, yeşil domatesle de yapılır. Turşu ve turşu suyu sağlık bahşeden önemli besinlerdir ve evde doğal şartlarda yapılacak. Doğal fermantasyona girmiş olan her şey hastalık yapmaz. Doğal fermente olduğu zaman probiyotik ve probiyotik canlı bakteri demek" dedi.
Turşu için "doğal antibiyotik" diyen Prof. Dr. Canan Karatay bir de turşu salatası tarifi verdi.
İşte Canan Karatay'ın turşu salatası tarifi:
"Turşu suyu da öyle, sebze de bulunan mineral ve vitaminlerin hepsi oraya geliyor" diyen Karatay, turşunun içinde olması gereken sebzeleri de sıraladı. Karatay, "Ayrıca sebzenin kendisi; karnıbahar, pancar, lahana, kereviz, soğan ve sarımsak olabilir, bunların hepsi kış sebzeleridir. Bunu turşu haline getirdiğimiz de gerçek fermantasyon olacak. Yani en aşağı 3 ila 6 ay mutlaka geçecek. Lahana turşusu çok önemli. Salata olarak yapılabilir. Turşusunun salatası da yapılır, suyu da içilir. Lahana ve soğan salatası tuzla ovularak üstüne limon sıkıp isterseniz zeytinyağı ya da doğal bir sirke eklenebilir. Virüs, bakterileri, toksinleri, parazitleri, bitleri öldürür" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karatay sözlerini şöyle sürdürdü: