Prof. Dr. Canan Karatay önerdi: Sabahları 1 kaşık içen turp gibi hissediyor

Bu karışımın tek bir püf noktası var

Zeytinyağının üzerine limon sıkıp her sabah düzenli olarak bu karışımı yutarsanız, karaciğeriniz temizlenecek, deride biriken toksinler dışarı atılacak. Bu sayede sabahları hem daha dinç olacaksınız hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu karışımın tek bir püf noktası var, o da düzenli kullanılması gerektiği, her zaman düzenli bir şekilde tüketirseniz, faydaları gözle görülür bir şekilde olacaktır.