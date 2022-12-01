Prof. Dr. Canan Karatay önerdi: Sabahları 1 kaşık içen turp gibi hissediyor
Beslenme tavsiyeleriyle büyük ilgi gören Prof. Dr. Canan Karatay, önerdiği basit karışımla güne zinde başlamanızı sağlıyor. İşte o karışım...
Günümüzde pek çok hastalığın ortaya çıkması sebebiyle, sağlıklı beslenmenin önemi çok daha arttı. Birçok kişi, sağlıklı besinler, sağlıklı takviyeler tercih ediyor. Sağlıklı beslenmenin püf noktalarını araştırıyorlar. Son yapılan araştırmalarda ortaya çıkan iki malzemeli karışım, adeta mucize saçıyor. Hem de evden eksik etmediğiniz iki malzeme ile... Düzenli olarak tüketilen bu karışım sayesinde turp gibi hissedeceksiniz.
Özellikle kış aylarında sabahları işe veya okula giderken dinç ve canlı bir şekilde uyanmak neredeyse imkansız gibi geliyor. Çoğu insan sabahları bitkin ve yorgun uyanıyor. Ancak bahsi geçen iki malzemeli mucize karışım ile çok daha iyi ve güçlü hissedeceksiniz. Karaciğerinize iyi gelecek bu karışım sayesinde vücutta birikin toksinler de dışarı atılacak. Tek yapmanız gereken bu karışım her sabah düzenli olarak tüketmek...
Ömrünüzü uzatacak
Kış aylarında yaşanan kırgınlık ve yorgunluk arttı. Pek çok insan kendini iyi hissetmek için ek takviyelere yöneliyor. Ancak doktor önermediği sürece bilinçsizce alınan gıda takviyeleri farklı sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Bu riskleri almadan, direkt olarak doğal takviyelere yönelenler için mucize bir tarif önerildi. Evdeki iki doğal malzemenin birleşiminden oluşan bu karışım ile resmen ömrünüz uzayacak.
Bu karışımın tek bir püf noktası var
Zeytinyağının üzerine limon sıkıp her sabah düzenli olarak bu karışımı yutarsanız, karaciğeriniz temizlenecek, deride biriken toksinler dışarı atılacak. Bu sayede sabahları hem daha dinç olacaksınız hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu karışımın tek bir püf noktası var, o da düzenli kullanılması gerektiği, her zaman düzenli bir şekilde tüketirseniz, faydaları gözle görülür bir şekilde olacaktır.