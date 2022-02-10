Profesörden Erdoğan'a TURKOVAC çağrısı: ''Bu cinayete ortak olmayın''

"Eldeki ürün biyolojik bir sıvı"

Saltık, konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Prof. Dr. Ahmet Saltık, "Turkovac adı verilen aşı adayı uluslararası bilimsel standartlara göre asla aşı niteliği kazanmadı. Turkovac henüz bir aşı değil. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bunun biyolojik bir sıvı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca'nın "Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden Turkovac'ın acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu" sözlerine ilişkin Prof. Dr. Saltık şöyle konuştu:

"Talimat üzerine aşı hazırlandığını Bakan ağzından kaçırdı. Bu video, Saray'dan bu kısım çıkartılacak yayınlandı. Bu açıklamadan 4-5 gün sonra Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise güvenlik, etkililik ve immünojenisite çalışmalarının hala tamamlanmadığını ve sürdüğünü ifade ettiler. Bakanlık aşıyı uygulamaya sokarken aşı merkezindeki arkadaşlar ulusal çalışmalarının sürdüğünü belirttiler."