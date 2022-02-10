Profesörden Erdoğan'a TURKOVAC çağrısı: ''Bu cinayete ortak olmayın''
Koronavirüse karşı yerli olarak geliştirilen TURKOVAC ile ilgili tartışmalar bitmiyor. TURKOVAC aşısının biyolojik sıvı olduğunu iddia eden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, ''Bu cinayete alet olmayın halkın sağlığıyla kumar oynamayın.'' ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı TURKOVAC ile ilgili bazı kesimlerin eleştirileri sürüyor. Yerli aşı 81 ilde uygulanmaya başladı ama tartışmalar hız kesmiyor.
Aşının bilimsel olmadığı yönündeki iddialara ilişkin yeni açıklama Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan geldi.
Saltık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Turkovac'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" paylaşımına tepki göstererek "Bir hekim olarak utanç duyuyorum. Sağlık Bakanlığı ve iktidar apaçık suç işliyor" dedi.
"Eldeki ürün biyolojik bir sıvı"
Saltık, konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Prof. Dr. Ahmet Saltık, "Turkovac adı verilen aşı adayı uluslararası bilimsel standartlara göre asla aşı niteliği kazanmadı. Turkovac henüz bir aşı değil. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bunun biyolojik bir sıvı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Koca'nın "Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden Turkovac'ın acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu" sözlerine ilişkin Prof. Dr. Saltık şöyle konuştu:
"Talimat üzerine aşı hazırlandığını Bakan ağzından kaçırdı. Bu video, Saray'dan bu kısım çıkartılacak yayınlandı. Bu açıklamadan 4-5 gün sonra Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise güvenlik, etkililik ve immünojenisite çalışmalarının hala tamamlanmadığını ve sürdüğünü ifade ettiler. Bakanlık aşıyı uygulamaya sokarken aşı merkezindeki arkadaşlar ulusal çalışmalarının sürdüğünü belirttiler."