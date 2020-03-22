"Koronavirüsü tedavi ediyor" denen o ilaçla ilgili uyarı "Sakın kullanmayın"
Sosyal medyada bir ilacın koronavirüsü tedavi ettiği, hatta önlediği dedikoduları yayıldı. Ancak doktorlar "Sakın kullanmayın" diyor. Bu ilacın çok ciddi yan etkileri bulunuyor.
Türkiye, koronavirüse karşı topyekün bir mücadele halindeyken, sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi de hızla yayılıyor.
Henüz dünyada virüse karşı doğrudan etkili olduğu kanıtlanmış bir ilaç olmamasına rağmen neredeyse 'karaborsa' olarak nitelendirilecek şekilde vatandaşların yönlendirilmeye çalışılması uzmanlara göre hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de bu süreçte en az virüs kadar tehlikeli olan bir bilgi kirliliğine yol açıyor.
Hürriyet gazetesinden Musa Kesler, hem Bilim Kurulu üyelerine hem de diğer uzmanlara bu durumu sordu. Uzmanlar, hayati tehlikeye yol açabilecek bu tür hatalardan uzak durulması i uyarısını yapıyor.
"EN İYİSİNİ DOKTORLAR BİLİR" Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: "Bu ilacın hastalığı önlemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Doktorlar kime hangi ilacı ne düzeyde uygulayacaklarını en iyi şekilde biliyorlar. Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan tavsiye almaları doğru değil."