Ramazan ayında ağız kokusuna dikkat... Sakın geçiştirmeyin...

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin ağız kokusu olduğunu aktaran Dt. İnanmaz, "Uzun süre açlığa bağlı olarak ağız ve midemizin susuz kalması sonucu ağız kokusu problemi yaşıyoruz. Bunu önlemek için dişlerimizi düzenli fırçalamaya ek olarak diş ipi ve gargara kullanımı ile birlikte sigara tüketimini azaltmamız ve iftar ile sahur aralığında su tüketimemiz gerekiyor. Bunların haricinde çay, kahve ve çikolatadan de uzak durmayı öneriyoruz. Bunlara dikkat edersek ağız kokusu problemini azaltmış oluruz" dedi.