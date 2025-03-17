Ramazan ayında ağız kokusuna dikkat... Sakın geçiştirmeyin...
Ramazan ayında oruç ile birlikte değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle daha sık karşılaşılan ağız kokusu aslında ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir...
Diş hekimi Şeyda Polat İnanmaz, Ramazan ayında en sık karşılaşılan problemlerden birinin ağız kokusu olduğunu belirterek, dişlerin düzenli bir şekilde fırçalamasının önemine vurgu yaptı.
Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıklarının ağız diş sağlığını da etkilediğini kaydeden uzmanlar iftar ve sahur sonrası dişlerin düzenli bir şekilde fırçalanmasının önemine dikkat çekiyor.
Dt. Şeyda Polat İnanmaz, ağız ve diş sağlığı açısından dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi ve gargara kullanılmasını önerdiklerini kaydetti.
Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin ağız kokusu olduğunu aktaran Dt. İnanmaz, "Uzun süre açlığa bağlı olarak ağız ve midemizin susuz kalması sonucu ağız kokusu problemi yaşıyoruz. Bunu önlemek için dişlerimizi düzenli fırçalamaya ek olarak diş ipi ve gargara kullanımı ile birlikte sigara tüketimini azaltmamız ve iftar ile sahur aralığında su tüketimemiz gerekiyor. Bunların haricinde çay, kahve ve çikolatadan de uzak durmayı öneriyoruz. Bunlara dikkat edersek ağız kokusu problemini azaltmış oluruz" dedi.