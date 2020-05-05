Ramazan'da baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısını ilaçsız geçirmenin 13 yolu

İHA'ya konuşan ve Baş ağrısının, günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen, yaşam kalitesini düşüren bir ağrı çeşidi olduğunu belirten Duygu Aygün, "Birçok kişi hayatında bu ağrıyı bir veya daha fazla kez deneyimler. Baş ağrısının başladığı yer, sıklığı, süresi ve şiddeti kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte tetikleyici birçok nedeni bulunuyor.Tetikleyici faktörlerin bilinmesi tanıda bizlere yardımcı olduğu gibi, bas ağrısının koruyucu tedavisinde de önemli. Bu nedenleri beslenme düzeninin değişmesi, açlık, hipoglisemi atakları, sıvı alımının azalması, işlenmiş gıdalar, yorgunluk, uykusuzluk, aşırı uyku, stres, menstrüasyon, yüksek ses, parlak ışık ve parfüm gibi fiziksel uyaranlar ,sigara dumanı olarak kısaca sayabiliriz" dedi.