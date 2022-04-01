Ramazan'da acı ve bu besinlere dikkat: Bütün gün tok olmak için...

HIZLI YEMEK MİDE SPAZMI SEBEBİ



Ramazan ayında midemizi yormamak için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Betül Kaya şunları söyledi: “İftarda özellikle gün boyu aç olduğumuz için çok hızlı ve iyice çiğnemeden yeme eğiliminde oluyoruz. Ancak herkes bunu mutlaka tecrübe etmiştir, kısa sürede bir şişkinlik oluşuyor. Özellikle midesinde kronik rahatsızlığı olan hastalarda uzun süre açlık sonrası hızlı yemek mide spazmlarına, ağrılarına sebep olabilir. Bu yüzden yavaş yemek, hafif bir yiyecekle orucu açmak önemlidir. Menünüzde kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler gibi lif oranı yüksek gıdalar ve ara öğünlerde de taze, kuru meyve, ceviz, fındık gibi kuru yemişler tercih edebilirsiniz. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, fırında pişirme ve ızgarada yapılan yiyecekler tercih edilmeli."