Ramazan'da acı ve bu besinlere dikkat: Bütün gün tok olmak için...
Ramazan'da mide hastalıklarına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, “Ramazan’da özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir. Mideyi rahatsız edebilecek aşırı tuzlu besinler ve kızartmalardan da kaçınılmalıdır” dedi.
Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek için öncelikle sahuru atlamamak gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, genellikle daha uzun süre tok tutacağını düşündüğümüz ekmek, börekler, hamur işleri gibi gıdaların tüketilmesinin uygun olmadığını söyledi.
Unlu, şekerli gıdalar ve hamur işlerini kan şekerini hızlı yükseltip gün içinde de hızlı düşmesine sebep olmaları nedeniyle önermediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaya, “Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir” diye konuştu.
BÜTÜN GÜN TOK KALMAK İÇİN ÇOK YEMEK YANLIŞ
Uzm. Dr. Betül Kaya, “Bütün gün tok kalmak için daha fazla yenmesi gerektiği düşüncesi maalesef doğru değildir. İftarda ise yemeğe çorba, kahvaltılıklar (peynir, zeytin, hurma vb) gibi besinlerle başlamak önemlidir, İftarda bütün gün yiyemediklerimizi yemeye çalışmak yerine hafif bir yemek, sonrasında da akşam azar azar meyvemizi, çerezimizi yemek, bol su içmek, çok şekerli olmayan sütlü tatlılar veya meyve tatlıları daha uygun olacaktır. Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir” açıklamasında bulundu.
HIZLI YEMEK MİDE SPAZMI SEBEBİ
Ramazan ayında midemizi yormamak için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Betül Kaya şunları söyledi: “İftarda özellikle gün boyu aç olduğumuz için çok hızlı ve iyice çiğnemeden yeme eğiliminde oluyoruz. Ancak herkes bunu mutlaka tecrübe etmiştir, kısa sürede bir şişkinlik oluşuyor. Özellikle midesinde kronik rahatsızlığı olan hastalarda uzun süre açlık sonrası hızlı yemek mide spazmlarına, ağrılarına sebep olabilir. Bu yüzden yavaş yemek, hafif bir yiyecekle orucu açmak önemlidir. Menünüzde kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler gibi lif oranı yüksek gıdalar ve ara öğünlerde de taze, kuru meyve, ceviz, fındık gibi kuru yemişler tercih edebilirsiniz. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, fırında pişirme ve ızgarada yapılan yiyecekler tercih edilmeli."