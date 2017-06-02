  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Haziran 2017 12:05

Ramazan’da susuzluğa karşı meyan kökü şerbeti

Meyan kökü şerbetinin Ramazan’da susuzluk hissini bastırdığı açıklandı.

Ramazan’da susuzluğa karşı meyan kökü şerbeti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde aktarlık yapan Cüneyt Ayazer, meyan kökünden yapılan şerbetin vücutta ki su tutma kapasitesini dengelediğini belirterek, Ramazan ayı ile birlikte en çok satılan bitkiler arasında yer aldığını da ifade ediyor.

1/ 7
Ramazan’da susuzluğa karşı meyan kökü şerbeti

Meyan kökünden yapılan soğuk ve sıcak şerbetinin susuzluğu gidererek, oruç tutan vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını vurgulayan Aktar Ayazer, ”Ramazan ayı ile birlikte işlerimizde hareketlilik yaşanıyor.

2/ 7
Ramazan’da susuzluğa karşı meyan kökü şerbeti

Bununla birlikte yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelen mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımız en çok susuzluk konusunda zorluk çekiyor. Bizde susuzluk ve vücut direncini artırıcı özelliği bulunan meyan kökünden yapılan şerbeti öneriyoruz.

3/ 7
Ramazan’da susuzluğa karşı meyan kökü şerbeti

Meyan kökü vücut direncini hızlandırarak bağışıklık sistemini güçlendirmede ve bağırsak sıkıntılarını gidermeye yardımcı olan bir gıda takviyesidir.

4/ 7