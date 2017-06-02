Ramazan’da susuzluğa karşı meyan kökü şerbeti
Meyan kökü şerbetinin Ramazan’da susuzluk hissini bastırdığı açıklandı.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde aktarlık yapan Cüneyt Ayazer, meyan kökünden yapılan şerbetin vücutta ki su tutma kapasitesini dengelediğini belirterek, Ramazan ayı ile birlikte en çok satılan bitkiler arasında yer aldığını da ifade ediyor.
Meyan kökünden yapılan soğuk ve sıcak şerbetinin susuzluğu gidererek, oruç tutan vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını vurgulayan Aktar Ayazer, ”Ramazan ayı ile birlikte işlerimizde hareketlilik yaşanıyor.
Bununla birlikte yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelen mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımız en çok susuzluk konusunda zorluk çekiyor. Bizde susuzluk ve vücut direncini artırıcı özelliği bulunan meyan kökünden yapılan şerbeti öneriyoruz.