Sabahları aç karnına limonlu ılık su için !

2- ZAYIFLAMAYA YARDIMCI



Ilık limonlu suyu düzenli içtiğimizde mide asitlilik oranı düzenlenir. Mide asidi yüksek olan kişiler sürekli bir şeyler yiyerek mideyi bastırma eğiliminde olurlar. Bu da kısa sürede acıkmaya ve kilo almaya neden olur.Limonun içerisinde bulunan pektin lifi acıkmayı geciktirir.



