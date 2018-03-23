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  3. 23 Mart 2018 09:00

Sabahları aç karnına limonlu ılık su için !

Sabahları aç karnına limonlu ılık su için !

Limonun kabuğu da kendisi de çok faydalı. İçine limon suyu ilave ettiğiniz ılık su, sabahları güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Kendinizi daha zinde hissedeceksiniz.


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Sabahları aç karnına limonlu ılık su için !

1- SİNDİRİME YARDIMCI

Limon suyu sindirim sistemini toksinlerden arındırır, midedeki yanma ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

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Sabahları aç karnına limonlu ılık su için !

2- ZAYIFLAMAYA YARDIMCI

Ilık limonlu suyu düzenli içtiğimizde mide asitlilik oranı düzenlenir. Mide asidi yüksek olan kişiler sürekli bir şeyler yiyerek mideyi bastırma eğiliminde olurlar. Bu da kısa sürede acıkmaya ve kilo almaya neden olur.Limonun içerisinde bulunan pektin lifi acıkmayı geciktirir.

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Sabahları aç karnına limonlu ılık su için !

3- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Stres, bağışıklık sistemini zayıflatır bu yüzden de bağışıklık sistemini destekleyen C vitaminli gıdaları tüketmek stresli olduğunuz anlarda öncelikli olmalıdır. Limon da mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

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