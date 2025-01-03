Saç dökülmesine son: Bilim insanları kelliğe tesadüfen çare buldu
Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, saç dökülmesini önleyen bir yöntem tesadüfen keşfedildi.
Sheffield Üniversitesi ve Pakistan’daki COMSATS Üniversitesi’nden bilim insanları, kalıtsal saç dökülmesine karşı etkili olabilecek yeni bir tedavi yöntemi buldu.
Araştırmada, vücutta bulunan ve DNA yapısının bir parçası olan deoksiriboz adlı şeker üzerine yoğunlaşıldı. İlk başta, farelerde bu şekerin yaraların iyileşmesinde nasıl bir rol oynayacağı incelendi. Ancak bilim insanları, bu şekerin uygulandığı bölgelerde, çevredeki tüylerin hızla uzadığını fark etti.
Bu keşiften sonra, ekip şekerin saç dökülmesine karşı nasıl bir etki yaratacağını test etmeye karar verdi. Testlerde, testosterona bağlı saç dökülmesi yaşayan erkek farelere, her gün deoksiriboz içeren bir jel sürüldü. Kısa bir süre içinde farelerin sırtlarında tüyler yeniden uzamaya başladı ve tüyler önceki halinden çok daha gür ve sağlıklı hale geldi.
Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri, deoksiriboz içeren bu jelinin minoksidil gibi yaygın saç dökülmesi tedavilerine benzer şekilde etkili olmasıydı. Bilim insanları, deoksiribozun saç köklerine daha fazla kan akışı sağlayarak bu etkileri oluşturduğunu düşünüyor.
Kalıtsal saç dökülmesi dünya çapında büyük bir sorunu oluştururken, şu ana kadar FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) sadece minoksidil ve finasterid gibi tedavilere onay verdi. Ancak bu tedaviler, her hasta üzerinde etkili olmayabiliyor ve bazıları yan etkiler yaratabiliyor.
MacNeil ve ekibi, farelerde deoksiriboz içeren, biyolojik olarak parçalanabilen ve toksik olmayan bir jel geliştirdi. Bu jel sayesinde farelerde tüylerin yüzde 80-90 oranında yeniden büyümesi sağlandı. Minoksidil ile birlikte kullanıldığında ise ekstra bir fayda sağlanmadığı gözlemlendi.