Saç dökülmesine son: Bilim insanları kelliğe tesadüfen çare buldu

Bu keşiften sonra, ekip şekerin saç dökülmesine karşı nasıl bir etki yaratacağını test etmeye karar verdi. Testlerde, testosterona bağlı saç dökülmesi yaşayan erkek farelere, her gün deoksiriboz içeren bir jel sürüldü. Kısa bir süre içinde farelerin sırtlarında tüyler yeniden uzamaya başladı ve tüyler önceki halinden çok daha gür ve sağlıklı hale geldi.

Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri, deoksiriboz içeren bu jelinin minoksidil gibi yaygın saç dökülmesi tedavilerine benzer şekilde etkili olmasıydı. Bilim insanları, deoksiribozun saç köklerine daha fazla kan akışı sağlayarak bu etkileri oluşturduğunu düşünüyor.