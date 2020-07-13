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  3. 13 Temmuz 2020 09:40

Saç dökülmesini durduran besinler

Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Özellikle günlük hayatımızda yaşadığımız stres ve düzensiz beslenme sorunu saç dökülmesini tetikleyebilir.

Saç dökülmesini durduran besinler

Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

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Saç dökülmesini durduran besinler

Saç dökülmesinin nedenleri  Kadınların özellikle de erkeklerin büyük sorunu olan saç dökülmesi, kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralanabilir. Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.

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Saç dökülmesini durduran besinler

Yeşil sebzeler  Eğer demir eksikliğine bağlı saç dökülmeniz varsa, yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz saç dökülmesini yavaşlatacaktır. Demir eksikliğinin belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir. Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor.

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Saç dökülmesini durduran besinler

C vitaminiMeyveler C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır. C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olurken ısı, güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek başta olmak üzere C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

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