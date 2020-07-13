Saç dökülmesini durduran besinler

Saç dökülmesinin nedenleri Kadınların özellikle de erkeklerin büyük sorunu olan saç dökülmesi, kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralanabilir. Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.