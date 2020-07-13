Saç dökülmesini durduran besinler
Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Özellikle günlük hayatımızda yaşadığımız stres ve düzensiz beslenme sorunu saç dökülmesini tetikleyebilir.
Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.
Saç dökülmesinin nedenleri Kadınların özellikle de erkeklerin büyük sorunu olan saç dökülmesi, kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralanabilir. Saç dökülmesi genellikle kalıtsal olarak meydana geliyor ve kalıtsal dökülmenin bir çözümü yok. Ancak dengeli beslenerek saçlarınızın dökülmesini yavaşlatmanız da mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen besinler.
Yeşil sebzeler Eğer demir eksikliğine bağlı saç dökülmeniz varsa, yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz saç dökülmesini yavaşlatacaktır. Demir eksikliğinin belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir. Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor.
C vitaminiMeyveler C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır. C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olurken ısı, güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek başta olmak üzere C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.