Saçını boyatanlar dikkat: İçerisindeki madde ölüme kadar götürebiliyor

SAÇLARINIZIN RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR!

Kalıcı boyalar genellikle amonyak ve peroksit içerir, bu da saçın rengini kalıcı olarak değiştirir. Yarı kalıcı boyalar daha az kimyasal içerir ve rengi zamanla solarken geçici boyalar ise birkaç yıkama ile çıkar. Saç boyaları, saçın doğal rengini değiştirmek, gri saçları kapatmak veya farklı renk efektleri yaratmak için kullanılır.