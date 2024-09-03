Saçını boyatanlar dikkat: İçerisindeki madde ölüme kadar götürebiliyor
Saç rengini değiştirmek veya mevcut rengini yenilemek, genellikle güvenli bir uygulama olarak kabul ediliyor. Ancak, saç boyasına karşı alerjik reaksiyon riski taşıyan bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, boya işlemi sırasında vücutta herhangi bir anormallik hissedildiğinde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, alerjik reaksiyonların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.
Saçlarınızdaki beyazları kapatmak veya saç renginizi değiştirmek için kullandığınız saç boyalarının ciddi zararları olabilir.
SAÇ BOYALARINA DİKKAT!
Saç boyası, saç rengini değiştirmek veya mevcut rengini tazelemek amacıyla kullanılan kimyasal veya doğal bir üründür.
Genellikle saçın üzerine sürülerek uygulanır ve kimyasal bileşenler yardımıyla saç telindeki pigmentleri etkiler, böylece istenilen renk elde edilir. Saç boyaları çeşitli renk seçenekleri sunar ve kalıcı, yarı kalıcı veya geçici olabilir.
SAÇLARINIZIN RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR!
Kalıcı boyalar genellikle amonyak ve peroksit içerir, bu da saçın rengini kalıcı olarak değiştirir. Yarı kalıcı boyalar daha az kimyasal içerir ve rengi zamanla solarken geçici boyalar ise birkaç yıkama ile çıkar. Saç boyaları, saçın doğal rengini değiştirmek, gri saçları kapatmak veya farklı renk efektleri yaratmak için kullanılır.
SAĞLIK SORUNLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ!
Saçlarınızın rengini değiştirmek ya da beyaz saç tellerini kapatmak için kullandığınız saç boyaları, yüksek oradan oksitleyiciler içeriyor. Bu oksitleyiciler hızlıca saç derisinden emilerek basit dermatit tarzı reaksiyonlardan ciddi ve yaşamı tehdit edici reaksiyonlara kadar pek çok sağlık sorununa yol açıyor.