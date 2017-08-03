Saçlarını boyamak istedi, kel kaldı !

Kirsty, bu yılın ocak ayında satın aldığı toz ağartıcıyı, paketin içerdiği talimatlara göre uyguladığını iddia etti. Ancak ürünün, paketin içine dahil edilmeyen ve ayrı olarak satın alınması gereken peroksit ile karıştırılması gerekiyordu. Peroksiti aldıktan sonra yama testi yapmayan Kirsty Weston, karışımı saçlarına sürdükten 15 dakika sonra kafa derisinde yanma hissetmeye başladı. Adeta saçlarından yanık kokusu geldiğini söyleyen talihsiz kadın acının çok dayanılmaz olduğunu, başının dönmeye başladığını ve bayılmak üzere olduğunu belirtti.



