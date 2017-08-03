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  3. 03 Ağustos 2017 13:11

Saçlarını boyamak istedi, kel kaldı !

İngiltere'nin St. Albans şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Kirsty Weston, saçlarının rengini değiştirmeye karar verdi. Kahverengi olan saçlarını unicorn saç rengine boyamak istedi.

Saçlarını boyamak istedi, kel kaldı !

İngiliz The Sun gazetesine göre; önce saçlarını açmak için 5 sterline (yaklaşık 24 lira) aldığı beyazlatıcıyı saçlarına uyguladı. Yaptığı bu uygulama, üç haftasını hastanede geçirmesine sebep oldu.

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Saçlarını boyamak istedi, kel kaldı !

Kirsty, bu yılın ocak ayında satın aldığı toz ağartıcıyı, paketin içerdiği talimatlara göre uyguladığını iddia etti. Ancak ürünün, paketin içine dahil edilmeyen ve ayrı olarak satın alınması gereken peroksit ile karıştırılması gerekiyordu. Peroksiti aldıktan sonra yama testi yapmayan Kirsty Weston, karışımı saçlarına sürdükten 15 dakika sonra kafa derisinde yanma hissetmeye başladı. Adeta saçlarından yanık kokusu geldiğini söyleyen talihsiz kadın acının çok dayanılmaz olduğunu, başının dönmeye başladığını ve bayılmak üzere olduğunu belirtti.

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Saçlarını boyamak istedi, kel kaldı !

Ertesi gün yüzü şişmeye başlayan Weston, acil servise başvurdu. Alerjik reaksiyon geçirdiği belirtildi ve genç kadın antibiyotik kullanmaya başladı. Ancak ilerleyen haftalarda ağrısı geçmeyince hastaneye giden kadının ağır yanıkları olduğu tespit edildi.

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Saçlarını boyamak istedi, kel kaldı !

Doktorun, saçlarını kaldırmasıyla kafa derisinin kalktığını söyleyen Weston, ertesi gün ameliyat edildi. Üç hafta içinde cilt grefti de dahil olmak üzere beş operasyon düzenlendi. Bacağından alının greft kafasına nakledildi.
Ucuz ürün yüzünden kel kaldığını belirten Weston, sözlerine şöyle devam etti: "Saçımı tamamen yok edip, hayatımı böyle değiştireceğini hiç düşünmemiştim. Çok acı çekiyor ve kendime olan güvenimi tamamen kaybetmiştim."

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